Türkiye Tenis Federasyonundan açıklama Açıklaması Türkiye Tenis Federasyonu, sporculardan federasyonun faaliyet programında yer almayan ve federasyonun onayı olmadan yapılan faaliyetlere katılmamalarını istedi.

Türkiye Tenis Federasyonu, sporculardan federasyonun faaliyet programında yer almayan ve federasyonun onayı olmadan yapılan faaliyetlere katılmamalarını istedi.

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Federasyon görev ve yetkileri, 22 Nisan 2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak belirtilmiştir. Söz konusu hükümler gereğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde; 2020 yılı içerisinde, milli takım sporcularımıza ve TOHM projesinde yer alan sporculara yönelik kamp ve eğitim faaliyetleri düzenlenmesi planlanmakta olup, Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer almayan, federasyonumuz onay-izni olmadan yapılan faaliyetlere sporcularımızın katılmamalarını önemle duyururuz."

Kaynak: AA