Türkiye Tenis Federasyonunda yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı - Haberler Spor
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Türkiye Tenis Federasyonunda yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Türkiye Tenis Federasyonunda yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Türkiye Tenis Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimin ardından göreve gelen yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Türkiye Tenis Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimin ardından göreve gelen yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Taçspor Tenis Kulübü Tesisleri'nde başkan Cengiz Durmuş başkanlığında yapılan toplantıda, başkan vekillikleri görevine Ayda Uluç, Cem Tınaz ve Bülent Necimoğlu getirildi.

Toplantıda ayrıca yeni döneme ilişkin hedefler ve stratejiler de değerlendirildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, toplantıyı ziyaret ederek tebriklerini iletti.

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AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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