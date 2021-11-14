Türkiye Tenis Federasyonunda yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısı yapıldı
Türkiye Tenis Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimin ardından göreve gelen yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Türkiye Tenis Federasyonu 5. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimin ardından göreve gelen yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Taçspor Tenis Kulübü Tesisleri'nde başkan Cengiz Durmuş başkanlığında yapılan toplantıda, başkan vekillikleri görevine Ayda Uluç, Cem Tınaz ve Bülent Necimoğlu getirildi.
Toplantıda ayrıca yeni döneme ilişkin hedefler ve stratejiler de değerlendirildi. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, toplantıyı ziyaret ederek tebriklerini iletti.
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık'ı 6-0 yenip 18 puana ulaşan Türkiye, Norveç'in Letonya'yla 0-0 berabere kalması...
Mucize gerçekleşiyor! Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri