Türkiye Tenis Federasyonu'ndan, Kosova'ya kort yardımı

Türkiye Tenis Federasyonu, Kosovalı sporcuların kış aylarında sportif çalışmalarına devam etmelerini sağlamak adına Kosova'nın başkenti Priştine'de iki kortun üzerini kapattı.

Spor başta olmak üzere birçok kültürel faaliyette de başarı gösteren Avrupa'nın en genç nüfusa sahip ülkesi Kosova'nın yağışlı havalarda, sonbahar ve kış aylarında tenis faaliyetlerini durdurmak durumunda kalmaması için Türkiye'den kort desteği sağlandı ve iki kortun üzerini kapattı. Kortların açılışında Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Tenis Federasyonu Başkanı Jeton Hadergjonaj, Kosova Olimpiyat Komitesi Başkanı İsmet Krasniqi, Genel Sekreter Besim Aliti ve Spor Bakan Yardımcısı Daulina Osmani hazır bulunurken, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da Kosova'ya çevrimiçi bir bağlantı gerçekleştirdi.

Cengiz Durmuş: "Amacımız iki kardeş ülkenin sporcularının dünyada söz sahibi olması"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun selamlarını ileterek açılış konuşmasına başlayan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Biz iki dost ve kardeş ülkenin Tenis Federasyonları olarak atalarımızdan bize yadigar olan birlikte olmanın anlamını iyi biliyoruz. Güç birliği yaparak bugün sizlerin huzurunda iki ülkenin gençlerine, sporcularına hizmet edecek kortların açılışına şahitlik ediyoruz. Amacımız iki kardeş ülke sporcularının hem Kosova'da hem de Türkiye'de birlikte çalışarak Avrupa'da ve dünyada söz sahibi olmaları için ortak zeminler hazırlamak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na arz edilen bu anlamlı projenin onaylanması ve desteklenmesinden dolayı Bakan Kasapoğlu'na teşekkürlerini sunan Başkan Durmuş, "Biz Türkiye Tenis Federasyonu olarak tenis ülkesi olma anlayışımızla çalışmalarımızın sonucunda çok şükür ki artık tenis dünyasının çok önemli bir paydaşı olduk. Dünyada en fazla turnuva düzenleyen ülkeler arasında en ön sıralarda yerimizi almayı başardık. Bu sayede Kosovalı sporcu kardeşlerimizle ülkemizde oynanacak her turnuvada beraber olabileceğiz. Ne zaman isterlerse buradaki kardeşleriyle kamp yapabilecekler. Türk sporcularımızla biz de dost ve kardeş ülkemiz olan Kosova'ya geleceğiz inşallah. Bundan sonrası için daha birçok projede bir arada olacağız" diye konuştu.

Çağrı Sakar: "İş birliklerimiz bundan sonra artarak devam edecek"

Türkiye Cumhuriyeti Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Kosova Tenis Federasyonu'na hibe edilen balon kortun açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Türkiye Tenis Federasyonu ile yapılan bu iş birliği Türkiye ve Kosova arasında kurulmuş dostluk ilişkisinin en güzel örneklerinden biri. Biz Türkiye olarak dost ve kardeş ülke Kosova'nın her daim yanında olduk. Kosova'ya eğitimden sağlığa, kültürden spora kadar her alanda destek verdik. Bu çalışmalarımızın bir parçası olarak Kosova Tenis Federasyonu'na balon kort hibe ederek ülkelerimiz arasındaki dostluk bağını sporla kuvvetlendirmeye katkıda bulunan Türkiye Tenis Federasyonu'na ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Başta tenis olmak üzere tüm spor federasyonlarımız arasındaki ortak çalışmanın ve iş birliğinin bundan sonra daha da güçlenerek devam edeceğine eminim. Büyükelçiliğimiz, Başkonsolosluğumuz, Yunus Emre Enstitümüzle Kosova'nın her alanda daha da güçlenmesi için gerekli desteği sağlamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Jeton Hadergjonaj: "Çalışmak için en uygun koşulları sağladığımızda bu çocukların yüzümüzü ağartacağına inanıyorum"

Tenis altyapısını oluşturmaya çok önem verdiklerini söyleyen Kosova Tenis Federasyonu Başkanı Jeton Hadergjonaj, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'tan kortların üstünün kapatılması için destek talebini şu sözlerle anlattı:

"Maalesef tarihsel olarak süreçte geç kalmış bir milletiz. Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olmak için asırlardır süren bir mücadelemiz var. Şehirlerimizde ulusal ve bölgesel tenis merkezleri kurmakta geç kaldık. Tenis Federasyonu başkanı olarak tenisçilerimize mümkün olan en iyi çalışma koşullarını sağlamam gerektiğini bilerek, gerçek dostumuz olan bir ülkeden yardım istedim. Eğitim-öğretimde, sporda, turizmde ve hayatın her alanında altyapıda büyük gelişme kaydeden Türkiye'den yardım istedim. Türkiye, 1980'lerde ekonomik olarak az gelişmiş bir ülke iken yolları, otel binaları ile dünyanın en iyilerine sahip bir ülke haline geldi. Türkiye modern futbol stadyumları ve modern basketbol salonları inşa etti. Bunlardan birinde Türk takımı Anadolu Efes'in Barcelona'ya karşı oynadığı Euroleague Basketbol maçını hep birlikte izledik. Bu iyi yatırım altyapısı, bu takıma geçen yıl Euroleague şampiyonu unvanını getirdi. Türkiye tenis kortlarına da yatırım yaptı ve bu kortlarla dünyada en fazla sayıda turnuva düzenleyen ülkelerden biri oldu. Türkiye'de 1 yıl boyunca 100'ün üzerinde uluslararası turnuva düzenlenmektedir. Örneğin Kosova'da sadece 2 uluslararası tur, Arnavutluk'ta yaklaşık 8 tur düzenleniyor. Türkiye, Kosova'dan çok sayıda öğrencinin eğitim gördüğü güvenilir üniversiteleriyle eğitimde de inanılmaz bir gelişme kaydetti. Yani Türkiye bizim Kosova'da yaptığımızın tam tersini yaptı. Bizim gibi süreçleri geciktirmiyor, eğitim ve spora çocukları ve gençleri için yatırım yapıyor ve elbette başarıları da eksik olmuyor. Umarız Türkiye devletinin hibe ettiği bu balon kort, projelerimizin en kısa sürede tamamlanmasına yönelik adımlardan biri olur çünkü tenis alanında geç kaldık. Boşa harcayacak zamanımız yok, çocuklarımız için modern bir altyapı istiyoruz. Yeteneğimizi ve bilgimizi göstermek için başkalarıyla eşit olmak istiyoruz. Çalışmak için en uygun koşulları sağladığımızda bu çocukların yüzümüzü ağartacağına inanıyorum. Çok yakın arkadaşım olan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş burada bu balon kortların yapımına vesile olan kişidir. Başkan Durmuş'a ve dost devlet Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL