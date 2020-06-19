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Türkiye Tenis Federasyonu, il temsilcilerinin çevrim içi toplantı görüşmelerini raporladı

Türkiye Tenis Federasyonu (TSF), il temsilcileri tarafından çevrim içi düzenlenen toplantının görüşmelerini raporladı.

Türkiye Tenis Federasyonu, il temsilcilerinin çevrim içi toplantı görüşmelerini raporladı
19.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:50

Türkiye Tenis Federasyonu (TSF), il temsilcileri tarafından çevrim içi düzenlenen toplantının görüşmelerini raporladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, TSF Başkanı Cengiz Durmuş ve Başkan Vekili Cem Tınaz'ın katılımıyla, 2-5 Haziran tarihlerinde video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda tenisin bölgelerdeki durumu ve gelişimine dair görüşülen bilgilerin raporlandığı bildirildi.

Toplantı sonrasında temsilcilerden gelen tesis ve turnuva talepleri doğrultusunda, tenisin bölgelerde ve ülke genelinde daha ileriye taşınabilmesine ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu da belirtildi.

Kaynak: AA

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