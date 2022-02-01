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Türkiye Tenis Federasyonu eski başkanlarından Ertan Cireli, son yolculuğuna uğurlandı

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Türkiye Tenis Federasyonu eski başkanlarından Ertan Cireli, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Tenis Federasyonunun eski başkanlarından Ertan Cireli (79), Ankara'da toprağa verildi.

ANKARA (AA) - Türkiye Tenis Federasyonunun eski başkanlarından Ertan Cireli (79), Ankara'da toprağa verildi.

Cireli'nin cenaze törenine, ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Cireli'nin naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Cireli, 1987-1991 döneminde Türkiye Tenis Federasyonunun başkanlığını yürütmüştü.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Türkiye, Cenaze, Ankara, Tenis, Spor, Haber

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