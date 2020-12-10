Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un annesi vefat etti
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Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un annesi vefat etti

10.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:06
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un annesi vefat etti

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un annesi Hanımzer Durmuş hayatını kaybetti.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un annesi Hanımzer Durmuş hayatını kaybetti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Federasyon başkanımız Cengiz Durmuş'un annesi Hanımzer Durmuş dün gece hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta başkanımız Cengiz Durmuş olmak üzere kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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