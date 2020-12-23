Türkiye, Tel Abyad'da 75 bin fidanı toprakla buluşturdu
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Türkiye, Tel Abyad'da 75 bin fidanı toprakla buluşturdu

23.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:37
Türkiye, Tel Abyad'da 75 bin fidanı toprakla buluşturdu

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesini yeşillendirmek için Türkiye'nin desteğiyle şu ana kadar 75 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesini yeşillendirmek için Türkiye'nin desteğiyle şu ana kadar 75 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad'da, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinasyonundaki çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü de ilçenin çehresini değiştirmeye yönelik ağaçlandırma çalışmalarına yoğunlaştı.

Tel Abyad ilçe merkezinin ana güzergahlarında yol boyu ağaçlandırma çalışması yapan ekipler, ilçenin farklı bölgelerinde de fidan dikmek için gayret gösteriyor.

"Tel Abyad yeşile büründü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Cevdet Çiçek, son yıllarda daha fazla fidanı toprakla buluşturmak için çok yönlü çalışmaların yapıldığını belirtti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de kurum olarak üzerilerine düşen görevi yerine getirmeye gayret ettiklerini aktaran Çiçek, "Tel Abyad kentinde ana güzergahlarda özverili çalışmayla kısa sürede ciddi bir ağaçlandırma çalışması yaptık. Yol boyu ağaçlandırma ile Tel Abyad yeşil bir havaya büründü. Güzel bir çalışma oldu. Yeşillendirmeyle ilgili projelerimiz devam edecektir. Şu ana kadar Tel Abyad'da 75 bin fidanı toprakla buluşturduk. Daha çok görsel güzelliğe sahip olan palmiye fidanları dikiyoruz. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:40:32. #1.15#
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