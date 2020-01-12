Haberler » Spor » Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı - Spor

Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı.

12.01.2020 21:50 | Son Güncelleme: 12.01.2020 21:50
Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı

'da düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı.

Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde erkekler 63, kadınlar 53 ve 73 kilolarda müsabakalar gerçekleştirildi.

Erkekler 63 kiloda Ferhat Can Kavurat birinci olurken, kadınlarda 53 kiloda Tuğba Yılmaz, 73 kiloda ise Simge Erensayın kürsünün zirvesinde yer aldı.

Türkiye Tekvando Şampiyonası, 16 Ocak Perşembe günü sona erecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler