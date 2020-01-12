Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı
Ankara'da düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı.
Ankara'da düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası başladı.
Taha Akgül Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde erkekler 63, kadınlar 53 ve 73 kilolarda müsabakalar gerçekleştirildi.
Erkekler 63 kiloda Ferhat Can Kavurat birinci olurken, kadınlarda 53 kiloda Tuğba Yılmaz, 73 kiloda ise Simge Erensayın kürsünün zirvesinde yer aldı.
Türkiye Tekvando Şampiyonası, 16 Ocak Perşembe günü sona erecek.