Türkiye Tekvando Şampiyonası, 18-22 Ocak'ta Konya'da yapılacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Tekvando Şampiyonası, 18-22 Ocak'ta Konya'da yapılacak

Türkiye Tekvando Şampiyonası, 18-22 Ocak'ta Konya'da yapılacak
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Türkiye Tekvando Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Tekvando Şampiyonası, Konya'da düzenlenecek.

KONYA (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Tekvando Şampiyonası, Konya'da düzenlenecek.

Federasyonun açıklamasına göre, şampiyona, 18-22 Ocak'ta Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılacak.

Salgın önlemleri dikkate alınarak düzenlenecek organizasyon, erkekler ve kadınlarda 8'er sıklette gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'den Türk Milli Takımı'nı tercih eden Ferdi Kadıoğlu'na tebrik

Fenerbahçe'den Türk Milli Takımı'nı tercih eden Ferdi Kadıoğlu'na tebrik

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title