Türkiye Tekvando Federasyonunun ev sahipliğinde 3 önemli organizasyon gerçekleştirilecek

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun ev sahipliğinde 3 önemli organizasyon 13-23 Eylül tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk olarak yarın Avrupa Tekvando Birliği Seçimli Genel Kurulu yapılacak.

15-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve 8 gün sürecek 6. WT Başkanlık Kupası'nda büyükler, gençler, yıldızlar ve poomsae kategorilerinde müsabakalar düzenlenecek. Organizasyona tüm kategorilerde yaklaşık 30 ülkeden 1400 civarında sporcu kayıt yaptırdı.

23 Eylül'de yapılacak Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'na ise 20'ye yakın ülkeden 100 civarında sporcu mücadele edecek.

Her iki organizasyon Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları için puan verecek.