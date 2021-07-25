Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'in olimpiyat madalyası sevinci Açıklaması

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocular Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün'ün bronz madalya kazanmasıyla büyük gurur yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocular Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün'ün bronz madalya kazanmasıyla büyük gurur yaşadıklarını söyledi.

Şahin, iki sporcunun madalya törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki bronz madalya almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Milletimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Burada madalya almak çok zordu. Geçen olimpiyatlarda tek bronzda kalmıştık. Yarın da maçlarımız var, onlardan da ümitliyim. Madalya alan sporcularımızı tebrik ediyorum." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kendilerini hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımız da telefonla aradı. Ülkemiz adına çok mutlu ve gururluyuz. Tekvandoyu izlemeye devam edin, daha güzel şeyler gelecek." ifadelerini kullandı.

Üst üste 6. olimpiyat oyunlarında tekvando branşında madalyanın kazanıldığının hatırlatılması üzerine Şahin, "Hedefimiz en iyisini yapmak. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda daha iyisini yapmak istiyoruz. Tokyo'ya 5 sporcumuzla katıldık, bu bizim için rekordu. Bugün 2 madalya geldi. 2 sporcumuz daha mücadele edecek, inşallah onlar da aynı sonuçları alır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay