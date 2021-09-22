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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Azerbaycan Arasında İş Birliği

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Azerbaycan Arasında İş Birliği

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına bağlı Kamu Hizmetleri ve Sosyal İnovasyon Devlet Ajansı arasında Bilim Türkiye ve Deneyap Eğitim Programlarının Azerbaycan'da uygulanmasına yönelik Ortak Hizmet Protokolü bugün TEKNOFEST'te imzalandı

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Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 2020 yılında hayata geçirilen Bilim Türkiye Projesi ve Deneyap Eğitim Programları bu yıl ilk defa ülke dışında uygulanmaya başlayacak. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla hayata geçirilecek Bilim Bakü için imza töreninde Türkiye Teknoloji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Bağlı Kamu Hizmetleri ve Sosyal İnovasyon Devlet Ajansı Başkanı Ulvi Mehdiyev bir araya geldi.

İki Devlet, Tek Millet

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin düzenlendiği Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen imza törenine katılan ve T3 Vakfı'nın Milli Teknoloji Hamlesi yolunda gerçekleştirdiği projeleri Azerbaycan'a taşıyacaklarını ifade eden Türkiye Teknoloji Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "Türkiye'de 10 bilim merkezimiz var. Bu protokol ile birlikte bilim merkezi modeli, Ajansımız ortaklığında '2 devlet, tek millet' anlayışına uygun bir şekilde Azerbaycan'da 'Bilim Bakü' olarak hizmete geçecek." dedi. Deneyap Teknoloji Atölyelerinin ülkemizdeki çocukların gelişimine sağladığı faydanın dost ülke Azerbaycan çocukları ile de paylaşılacağını belirten Sn. Bayraktar, "Azerbaycan gençliğine katkı sunmaktan dolayı mutluyuz. İnşallah Bilim Bakü bünyesinde Azerbaycanlı gençlerimize, teknolojiden tasarıma, doğa bilimlerinden matematiğe, robotiğe kadar tüm alanlarda eğitimler verilecek. Aynı zamanda Deneyap Teknoloji Atölyesi de kurulacak, sınavla seçilmiş öğrencilere teknoloji eğitimleri sunulacak." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Bağlı Kamu Hizmetleri ve Sosyal İnovasyon Devlet Ajansı Başkanı Ulvi Mehdiyev, Ortak hizmet Protokolünün Azerbaycan gençlerinin inovasyon ve teknoloji alanlarına yönelmesinde faydalı olacağını ifade etti. Türkiye'nin teknolojide öncü ülkeler arasında olduğunu ifade eden Mehdiyev, Azerbaycan'ın da bu yolda ilerleme hedefinin olduğunu ifade etti.

Teknoloji Eğitimleri Sınırları Aşıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenlenen Bilim Türkiye Projesi 6-14 yaş grubuna yönelik uygulamaya dayalı eğitim atölye alanlarını, planetaryum ve interaktif deney düzeneklerinin yer aldığı sergi alanlarını kapsayan çalışma alanları ile bilim ve teknolojiye karşı ilgi ve merak uyandırmayı hedefleniyor. Bilim Bakü kapsamında kurulan merkezde Doğa bilimleri, Teknoloji, Matematik, Astronomi Havacılık ve Uzay, Tasarım ve Girişimcilik Atölyeleri bulunuyor. Ayrıca, merkezlerde sınav ile seçilen öğrencilerin 3 sene boyunca ücretsiz teknoloji eğitimleri alacağı Deneyap Teknoloji Atölyeleri de yer alacak.

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