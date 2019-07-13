Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan öğrencilere yerli ve milli destek

Tamamı yerli ve milli üretim olan 3D yazıcılar düzenlenen özel bir törenle okul yöneticilerine teslim edildi. Bilim Üsküdar'da gerçekleştirilen teslim törenine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı - Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih KACIR, İl Milli Eğitim Müdürü Levent YAZICI, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk BAYRAKTAR, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer KÖKÇAM, okul yöneticileri ve davetliler katıldı. İlki geçtiğimiz yıl yapılan ve 550 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan Teknofest, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle bu yıl 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Atatürk avalimanı'nda gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl yarım milyondan fazla ziyaretçisi ile dikkat çeken Teknofest'in bu yıl hedeflenen ziyaretçi sayısı ise 1 milyonun üzerinde.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİ GENÇLERİMİZ KURACAK

Törende bir konuşma yapan ve Teknofest'in misyonunun, milli teknoloji hamlesi fikrinin büyük bir coşkuyla toplum ile paylaşılması, yediden yetmişe herkesin bu fikre gönül vermesi ve aktif olarak bu sürece dahil edilmesi olduğunu söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı – Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu anlamda teknoloji yarışmalarını çok önemsiyoruz. Dünyada teknolojik alandaki pek çok gelişme teknoloji yarışmalarıyla başladı. Bugün sürücüsüz otomobilleri konuşuyoruz. Yollardaki otonom araçları konuşuyoruz. Bu teknolojiler 15 yıl önce ABD'de yine üniversite öğrencilerinin dahil olduğu bir yarışma ile ortaya çıktı. İkinci yılında o yarışmayı kazanan takım bugün bu alanda öncü start-uplardan birini kurdu. Yarışmaya katılan pek çok yarışmacı yeni şirketler kurdular ya da var olan büyük mühendislik şirketlerin Ar-Ge takımlarında yer aldılar. 15 yıl sonra artık bu teknoloji dünyada ticari hale geldi. Dolayısı ile biz Teknofest yarışmalarını bu anlamda Türkiye'nin geleceğin teknoloji ürünlerinin üretebilmesi adına büyük bir kaldıraç, büyük bir platform olarak görüyoruz. Pek çok gencimiz bu yarışmalar sayesinde inanılmaz bir deneyim elde ediyor. Ve onlar inşallah bundan birkaç yıl sonra Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerini kuracaklar, Türkiye'nin büyük teknik teknolojik şirketlerinin Ar-Ge takımlarında yer alacaklar Ar-Ge çalışmalarına öncülük edecekler. Hep birlikte milli teknoloji hamlesini, yani bu ülkenin yüksek teknoloji ürünlerini milli ve özgün olarak üretmesi sürecini hayata geçireceğiz.

Her birinize ve bütün öğretmenlerimize bu sürece katkı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Eğitim, sadece okulun, sınıfın içerisinde yapılan bir iş değil. Eğitim hayatın tamamına yayılan bir iş ve sizler bunların en iyi örneğini işte bu çocuklarımızı, öğrencilerimizi Teknofest'e getirerek ve o heyecanı onlara yaşatarak göstermiş oldunuz. Biz inanıyoruz ki, oraya gelen on binlerce gencimiz artık içlerinde ki o heyecanla birlikte çok farklı işler yapmanın ümidini ve iddiasını taşıyabilir hale geldiler. Biz bu heyecanla, bu ümitle bu gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

GENÇ GİRİŞİMCİDEN YERLİ VE MİLLİ 3D YAZICI: "ALYA"

Genç bir girişimci olan Ahmet, 3D yazıcıları Yıldık Teknik Üniversitesi Teknopark'ta geliştirdi. İnşallah bunları dünyaya ihraç edebilir hale geleceğiz. Ahmet'in kızının adını verdiği Alya marka Türk ürünü milli ve özgün 3D yazıcıları okullarımıza hediye edeceğiz. Gençlerimiz, öğrencilerimiz de milli ve özgün ürünler geliştirebilsinler, tasarlasınlar, üretsinler diye. Çok güzel işler olacak ülkemizde, büyük işleri hayata geçireceğiz ve hedeflerimizi bu zor coğrafyada ay-yıldızlı bayrağın altında hür ve tam bağımsız olarak ulaşacağız."

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ise: "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak 2017 yılında teknoloji üreten Türkiye hedefiyle yola çıktık. O günden bu yana hayalimiz olan milli teknoloji hamlesini gençlerimizle, üniversite öğrencilerimizle, girişimcilerimizle gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'deki teknoloji ekosisteminin gelişmesine destek olmaktan gurur duyuyoruz. Yazıcıların kullanımı eğitimin alınması için bizler de destek olacağız. 3 boyutlu yazıcılar okullarımıza teslim edildikten sonra iletişim noktaları oluşturacağız. Sizlerden ricamız bu makineler 24 saat çalışsın, sonuçta her biri Türkiye'nin kendi yerli üreticisi tarafından yapılmış. Garanti altında olan ürünler. Öğrencilerimiz bu makinelerde 24 saat tasarlasınlar, çalışsınlar ve kendi özgün tasarımlarımızı ürünlere, prototiplere dönüştürelim. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı yaptığı konuşmada: "Çocuklarımızı hem bugünün hem geleceğin becerileriyle donanmış olarak yetiştirirken sizlerin değerli katkıları çok büyük önem taşıyor. Türkiye Teknoloji Takımına, Teknofest'e emek verenlere, gönül verenlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çocuklarımızla birlikte yerli ve milli bir çalışmanın, kendi teknolojimizin, kendi bilimimizin kurulmasını üst seviyeye çıkartmanın çabası içinde olacağız. Çocuklarımız adına bunu hakkıyla yerine getirmek için hep birlikte çalışacağız." dedi.

GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ İÇİN GENÇLERE DESTEK

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında gençlerin, geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenliyor. Vakıf aynı zamanda Türkiye genelinde bulunan DENEYAP Teknoloji Atölyeleriyle de özel yetenekli gençlere, kodlamadan siber güvenliğe, nanoteknolojiden yapay zekaya 36 aylık özel bir eğitim programı sunuyor. Türkiye'nin yetenekli çocuklarına erken yaştan itibaren bilim ve teknoloji dersleri sunan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde, yaşları 10 ile 16 arasında değişen öğrenciler eğitim görüyor.

Kaynak: Bültenler