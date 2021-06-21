Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'inde play-off heyecanı
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'inde play-off heyecanı

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'inde play-off heyecanı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tekerlekli sandalye basketbol takımlarının 21-29 Haziran tarihleri arasında Yalova'da şampiyonluk için mücadele edecekleri belirtildi.

Tekerlekli sandalye basketbol takımlarının 21-29 Haziran tarihleri arasında Yalova'da şampiyonluk için mücadele edecekleri belirtildi. Üç etap halinde gerçekleşecek olan play-off müsabakalarının Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynandığı kaydedildi.

Karaderili Şirketler Grubu'na bağlı Terma City CEO'su Tevfik Talas, "Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile güzel bir iş birliğimiz var. Bu yıl ayrıca HDİ Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde yer alan takımlara kapılarımızı açtık. Şimdi play-off için tekrar onları evlerindeymiş gibi hissettireceğiz. Süper Lig şampiyonluğu için mücadele edecek 8 takıma başarılar diliyorum. Terma City olarak spora ve sporcuya desteğimiz devam edecek" dedi.

"ENGELLİ SPORCULARIMIZA KAPILARIMIZ ARDINA KADAR AÇIK"

Terma City olarak 1'inci ve 2'nci etabın heyecanına ortak olduklarını ve play-off heyecanına ve mutluluğuna da ortak olacaklarını ifade eden Talas, "Engelli sporcularımıza kapılarımız ardına kadar açık, onlar için elimizden gelen tüm engelleri kaldırıyoruz. Terma City olarak gerek spora gerek engel tanımayan sporculara desteğimiz devam edecek. Avrupa'nın en önemli organizasyonunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Hem Yalova iline hem de spora katkımız olduysa ne mutlu bize. Basketbolun kalbi Yalova'da atıyor. Tüm takımlara bu mücadelede başarılar diliyorum. Şampiyon Yalova' da belli olacak" diye konuştu.

Talas "Sürecin başından bu yana otellerimizde tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Güvenli Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında bugüne kadar ciddi denetimlerden geçip sorunsuz bir şekilde ilerledik. Sporcularımız gönül rahatlığı ile aşılanmış bir personel ile muhatap oluyorlar" ifadelerini kullandı.


Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'inde play-off heyecanı
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'inde play-off heyecanı
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'inde play-off heyecanı
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'inde play-off heyecanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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