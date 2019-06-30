Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası sona erdi

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen '15 Temmuz Şehit ve Gazileri Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası' sona erdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 gündür devam eden Tekerlekli Kayak Türkiye Şampiyonası sona erdi. Yapılan yarışmalarda Ferdi Ertaş, Berna Yılmaz, Yusuf Emre Fırat, Gülşah Aga, Oğuzhan Aga, Zeynep Elif Durlanık, Abdullah Yılmaz, Özlem Ceren Dursun kategorilerinde birinci olurken, iller sıralamasında Ankara birinci, Muş ikinci, Bolu ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye girenlerin ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Ödül törenine Tatvan Kaymakamı M. Ali Özkan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Cafer Nuroğlu ve Refik Avşar, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Şahin, sporcular ve yöneticiler katıldılar.

Yarışmalar sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Nuroğlu, federasyonun programında olan Tekerlekli Kayak Şampiyonasını Tatvan'da yapma kararı aldıklarını belirtti. Nuroğlu, "Aynı zamanda Türkiye 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına bu organizasyonu yaptık. İki gün yaptığımız bu müsabakada sporcularımız başarılı bir yarış sergiledi. İlgi ve alakadan son derece memnunuz. Kazasız belasız süper bir yarış çıkardık. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA