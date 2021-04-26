Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı

Son dönemde Çiftlik Bank ve Thodex vurgunlarıyla dolandırıcılık olayları yeniden gündeme geldi. Yaşanan olaylar akıllara Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı Selçuk Parsadan'ı getirdi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i, Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan'ı, iş adamı Adnan Polat'ı dolandıran Parsadan'ı unutulmazlar listesine sokan olay ise dönemin Başbakan'ı Tansu Çiller'i dolandırması oldu. Çiller'i telefonla arayan Parsadan sesini değiştirip örtülü ödenekten 5,5 milyar TL vurgun yaptı.

Dolandırıcılık tarihinin en önemli isimlerinden biri dönemin Başbakanı Tansu Çiller'i dolandıran Selçuk Parsadan'dı. 80'li yıllarda bazı sanatçıların menajerliğini yapan Parsadan, 1993'te dolandırıcılık camiasına giriş yaptı. O dönemde sinema sanatçısı Perihan Savaş'ın adını kullanarak dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i, Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan'ı, iş adamı Adnan Polat'ı dolandıran Parsadan'ı 'zirveye taşıyan' olay ise örtülü ödenekten aldığı para oldu.

ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN 5.5 MİLYAR LİRA ALDI

Parsadan, 2 Kasım 1995'te telefonda emekli Orgeneral Necdet Öztorun'un sesini taklit ederek dönemin Başbakanı Çiller'den "Kemalistler Derneği" için 5.5 milyar lira istedi. İstanbul'daki emekli subayların DYP için çalışarak binlerce oy toplayacağı vaadiyle istenen para ertesi gün Başbakanlık Örtülü Ödeneği'nden Parsadan'ın verdiği hesaba aktarıldı.

ÇİLLER'E "SAF BAYAN" DEDİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan Parsadan katıldığı televizyon programında Çiller için 'saf bayan' dedi. İzini kaybettiren Parsadan aylar sonra cep telefonunu kullanınca Balıkesir Altınoluk'ta olduğu anlaşıldı. Başlatılan operasyonda bölgedeki 4 bin ev tek tek arandı. 21 Mayıs'ta yakalanan Parsadan tutuklandı.

2006 YILINDA HAYATINI KAYBETTİ

O dönemin manşetlerinden inmeyen Parsadan, yıllarca kamuoyunun gündeminden düşmedi. 1997'de Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Örtülü Ödenek davasından 6 yıl 3 ay, mahkemeye hakaretten 2 yıl ve başka bir dolandırıcılık davasından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Parsadan, Afyonkarahisar Cezaevi'nde kalırken karşı koğuşunda kalan Sabancı Suikastı davasının sanığı Mustafa Duyar'a yapılan silahlı saldırıda ağzından vurularak ağır yaralandı. Parsadan, Karagümrük Çetesi tarafından düzenlenen saldırının asıl hedefinin kendisi olduğunu öne sürdü. 4 yıl 8 ay 28 gün cezaevinde kalan Parsadan, omurilik kanserine yakalanarak 2006'da yaşamını yitirdi.