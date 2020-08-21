Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştiren Fatih Sondaj Gemisi (1)
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Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştiren Fatih Sondaj Gemisi (1)

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih"e ait AA arşivi görüntüleri "Fatih" sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'ndaki görüntüleri (drone kamera) "Fatih" sondaj gemisindeki dev paltformda çalışmalara ait görüntüler Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Fatih" sondaj gemisinin...

21.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:54

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih"e ait AA arşivi görüntüleri

"Fatih" sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'ndaki görüntüleri (drone kamera)

"Fatih" sondaj gemisindeki dev paltformda çalışmalara ait görüntüler

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Fatih" sondaj gemisinin uğurlama törenindeki konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fatih" sondaj gemisini uğurlaması

"Fatih" sondaj gemisinin Zonguldak Filyos açıklarındaki görüntüleri İSTANBUL/ZONGULDAK - Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştiren Fatih Sondaj Gemisine ait arşiv görüntüler (1)

Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştiren Fatih Sondaj Gemisi (1)

Kaynak: AA

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