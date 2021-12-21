Türkiye tarihine geçen davaların sanıkları arasındaydı

ANKARA (DHA) - KADIKÖY'de öldürülen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu, Türkiye'nin yakın tarihine, 'Susurluk Çetesi' ve ' Jitem davası' olarak geçen faili meçhul cinayetlerle ilgili yargılamalarda sanıklar arasında yer aldı.

Ziya Bandırmalıoğlu, JİTEM davasında, 1993-1996 yılları arasında avukat ve iş insanlarının da aralarında olduğu 19 kişinin öldürülmesi ilgili davada, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski MİT'çi Korkut Eken ile Ayhan Çarkın'ın da bulunduğu eski özel harekat polisleriyle birlikte yargılandı. 19 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararı 5 Nisan 2021 tarihinde İstinaf Mahkemesi'nde bozuldu. Dosya Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı

5 FAİLİ MEÇHUL CİNAYETTE ADI GEÇTİ

SUSURLUK DAVASINDA 4 YIL HAPİS CEZASI ALDI

TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜYE SİLAH ÇEKTİ

Bandırmalıoğlu'nun adı 1999 yılı Mayıs ayında bir trafik kazasına da karıştı. Aşırı alkollü olarak kullandığı lüks otomobiliyle yol kenarında duran otomobile çarpan Bandırmalıoğlu, aracın sürücüsüne silah çekti. Karakola götürülürken polislere "Beni götüremezsiniz. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz ?" diyerek tepki gösteren Bandırmalıoğlu'nun silahının da ruhsatsız olduğu belirlendi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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