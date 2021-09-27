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Sakarya "Bisiklet Şehri" unvanı aldı

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Spor
Sakarya

Sakarya'nın, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) onayıyla "Bisiklet Şehri" unvanı almaya hak kazandığı bildirildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) onayıyla "Bisiklet Şehri" unvanı almaya hak kazandığı bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yazılı açıklamasında, Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini, bugünden sonra Sakarya'nın adının dünya sahnelerinde daha sık duyulacağını belirtti.

Kentin bisiklet konusundaki başarısının dünyaya duyurulmasından dolayı gurur duyduklarını aktaran Yüce, "Sakarya, bisiklet konusunda dünyanın en önemli şehirlerinden birisi. Öncelikle şehrimizin ve ülkemizin tanıtımına, turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak unvanın Sakarya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarımızın ve bu konuda hayata geçirdiğimiz projelerin karşılığını en güzel şekilde aldık." ifadelerini kullandı.

Yüce, unvanı almalarında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, bisiklet yolları, önemli bisiklet organizasyonlarına ev sahipliği yapılması ve diğer faaliyetlerin etkili olduğunu vurgulayarak, "Çok şükür emeğimizin karşılığını dünyada sayılı şehirler arasına girerek, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek aldık. Önümüzdeki 5 yıl boyunca dünyanın gözü, kulağı Sakarya'da olacak. 26 Ekim Salı günü Danimarka'da gerçekleştirilecek toplantıda, 'Bisiklet Şehri' unvanı UCI Genel Başkanı David Lappartient'ten teslim alınacak. Bisiklet konusunda yaptığımız farkındalıklar, siz değerli vatandaşlarımızın bisiklete verdiği önem, bizlere bu başarıyı getirdi. Göğsümüzü kabartan başarı, hepimizin başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek ay 2021 BMX Super Cross Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacaklarını da bildiren Yüce, şunları kaydetti:

"Böylelikle önümüzdeki 5 yıl boyunca 'Bisiklet Şehri' unvanına yakışır şekilde organizasyonlara ev sahipliği yaparak ve bisiklete verdiğimiz değeri her geçen gün artırarak bu unvanı korumak hedefimiz. İnşallah daha nice başarılarla şehrimizin adını farklı alanlarda da dünyaya duyurmak istiyoruz. Türkiye'de örnek olan projelerimizin her birinin dünya kamuoyunda yer alması ve örnek alınması için çalışmalarımızı ilk günkü hevesimizle sürdüreceğiz. Ülkemize ve şehrimize kattığı değer tartışılmaz olan unvanı almamızda emeği geçen herkesi kutluyorum."

Sakarya Bisiklet Şehri unvanı aldı

Sakarya Bisiklet Şehri unvanı aldı

Sakarya Bisiklet Şehri unvanı aldı

Sakarya Bisiklet Şehri unvanı aldı

Sakarya Bisiklet Şehri unvanı aldı

Sakarya Bisiklet Şehri unvanı aldı

AA / İbrahim Yozoğlu - Spor Haberleri
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Haber: Sakarya 'Bisiklet Şehri' unvanı aldı - Haberler Spor
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