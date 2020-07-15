Türkiye Tahran Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Türkiye Tahran Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde basın bildirisi yayımladı.

Türkiye Tahran Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde basın bildirisi yayımladı. Hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla yayımlanan basın bildirisinde, "Bugün, kaybettiğimiz 251 şehidimizi anıyor olmanın hüznünü, aynı zamanda milletimizin eşine az rastlanacak bir demokrasi mücadelesi ve vatanseverlik emsali sergilemiş olmasının gururunu yaşıyoruz" ifadeleri kullandı.

Bildiride, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bombalandığına ve Türk halkının canına kastedildiğine işaret edilirken, "15 Temmuz'da sergilenen hain girişimin arkasında FETÖ'nün olduğu gibi en net şekliyle somut delillerle ortaya konmuştur. Geçen süre zarfında bu örgütün mensupları ve elebaşları hakkında hukuki süreç başlatılmış, halkına silah yönelten terör örgütü mensupları adaletin karşısına çıkartılmıştır. Dünyanın birçok farklı ülkesine kaçmış olan çok sayıda örgüt mensubu da yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir" ifadelerin yer verildi.

FETÖ ile verilen mücadelede dost ülkeler ve uluslararası toplumdan destek beklenildiği belirtilen bildiride, "Ülkemizin FETÖ ile mücadelesi kararlılıkla devam etmekte olup, bu mücadelede uluslararası toplumu ve tüm dost ülkeleri yanımızda görmeyi beklemekteyiz. FETÖ, kendisini eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket olarak lanse etmeye çalışsa da, tam tersine siyasi ve ekonomik emelleri bulunan karanlık ve sinsi bir örgüttür. Bu nedenle, bu terör örgütü yalnızca Türkiye için değil, diğer tüm ülkeler için de bir tehdittir" ifadeleri kullanıldı.

İran'a teşekkür

15 Temmuz darbe girişimi karşısında Türkiye'nin yanında yer alan İran İslam Cumhuriyetine teşekkür edilerek, "İran İslam Cumhuriyeti'nin izlediği tutum ve ilk andan itibaren ülkemize verdiği destek, ülkelerimizin tarihsel bağları ve dostane ilişkileri bağlamında oldukça anlamlıdır. Türkiye, böyle zor bir süreçte komşusu İran'ın yanında yer aldığını unutmayacaktır" denildi.

İki ülke arasında FETÖ terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla devam edileceği belirtilerek, "Esasen İran devletinin FETÖ mensuplarının İran'da zemin bulmalarına ve faaliyetleriyle bu ülkeyi zehirlemelerine fırsat tanımadığını biliyoruz. Bu yönde birtakım münferit girişimler karşısında da ülkelerimizin aynı kararlılıkla işbirliğini sürdüreceğine yönelik inancımız tamdır" ifadeleri kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA