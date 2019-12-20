20.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 20.12.2019 21:36

Türkiye-Tacikistan 1. Turizm Çalışma Grubu Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Tacikistan Turizm Geliştirme Komitesi Başkanı Numon Abdughafforzoda başkanlığında yapılan toplantıda, iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarını kapsayan eylem planları oluşturuldu.

Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Demircan, Turizm Çalışma Grubu Toplantısı ile iki ülke arasındaki dostluğun farklı bir seviyeye çıkacağını dile getirdi.

Çalışma sonuçlarının ilerleyen dönemde ülkeler arasında büyük bir turizm hareketliliğine kaynak sağlamasını umduklarını belirten Demircan, bu toplantının her iki ülkenin de aralarında hızla gelişme gösteren turizm ilişkilerini gözden geçirmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Demircan, ağustos ayında Ankara'da gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Toplantısı'nın iki ülke arasındaki ticari-ekonomik ve kültürel ilişkileri hareketlendirdiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Orada alınan eylem planı kararlarını yavaş yavaş harekete geçirmekteyiz. Bu toplantıda orada alınan turizm alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi kararının güzel bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Halklarımız arasında mevcut olan bu iletişimi derinleştirmek ve ileriye taşımak adına yakın zamanda daha kapsamlı bir kültürel iş birliği anlaşmasının imzalanmasını da temenni ederim."

Toplantı, Demircan ve Abdughafforzoda'nın toplantı tutanağını imzalamasıyla sona erdi.

Kaynak: AA