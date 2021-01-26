Türkiye, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirilen füze saldırısını kınadı
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Türkiye, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirilen füze saldırısını kınadı

26.01.2021 20:23 | Son Güncelleme: 26.01.2021 20:26
Türkiye, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirilen füze saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan füze saldırısı hakkında kınama mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan füze saldırısı hakkında kınama mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın son üç günde ikinci kez füze saldırılarına hedef olduğunun öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Sivil yerleşim birimlerini hedef aldığı ve Suudi hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği anlaşılan söz konusu saldırıları şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilerek, kardeş Suudi Arabistan halkına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Riyad semalarında bugün kentin birçok yerinden duyulan bir patlama meydana geldiği bildirilmişti.

Sosyal medya kullanıcıları havada etkisiz hale getirilen balistik bir füzenin görüntülerini paylaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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