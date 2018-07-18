Türkiye Sutopu Milli Takımı, Hırvatistan'a 23-2 Mağlup Oldu
Avrupa Sutopu Şampiyonasında Türkiye Erkek Milli Takımı, gruptaki 2. karşılaşmasında Hırvatistan'a 23-2 mağlup oldu.
33. Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, C grubundaki 2. maçında Hırvatistan'a 23-2 yenildi. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen organizasyon, 5. gün müsabakalarıyla devam etti. Erkekler C grubundaki ilk maçında Yunanistan'a 27-1 yenilen Türkiye, Hırvatistan ile oynadığı 2. karşılaşmayı da 23-2 kaybetti.
SON MAÇ HOLLANDA'YLA
Ay-yıldızlılar, gruptaki son mücadelesinde, 20 Temmuz Cuma günü Hollanda ile karşılaşacak.
YORUMLAR (12)
-
akıntının tersinemi yüzdünüz dayı bu ne skorCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
yemin ediyorum kahveden adam toplasak en fazla bu kadar yerler bırakın gidin bu işi...Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Nolmuş boğulmuş mu bizimkilerCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
ciğerim bu spora ciğer mi dayanır.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
27 tane yunanistandan 23tane hirvatistandan etti 50.afedersiniz bisy soylicem.bizim sutopu milli takimimizin olmasi şartmi.olmasa daha iyi degilmi.sanirim buna itiraz eden cikmaz.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır