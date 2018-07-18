Türkiye Sutopu Milli Takımı, Hırvatistan'a 23-2 Mağlup Oldu

Avrupa Sutopu Şampiyonasında Türkiye Erkek Milli Takımı, gruptaki 2. karşılaşmasında Hırvatistan'a 23-2 mağlup oldu.

Türkiye Sutopu Milli Takımı, Hırvatistan'a 23-2 Mağlup Oldu

33. Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Erkek Milli Takımı, C grubundaki 2. maçında Hırvatistan'a 23-2 yenildi. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen organizasyon, 5. gün müsabakalarıyla devam etti. Erkekler C grubundaki ilk maçında Yunanistan'a 27-1 yenilen Türkiye, Hırvatistan ile oynadığı 2. karşılaşmayı da 23-2 kaybetti.

SON MAÇ HOLLANDA'YLA

Ay-yıldızlılar, gruptaki son mücadelesinde, 20 Temmuz Cuma günü Hollanda ile karşılaşacak.

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