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Türkiye, sürüş verilerinin paylaşılmasında önce faydaya bakıyor

LeasePlan, Mobility Monitor araştırmasının ikinci bölümü olan "Araç Verileri ve Gizlilik" araştırmasını yayınladı.

Türkiye, sürüş verilerinin paylaşılmasında önce faydaya bakıyor
04.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:47

LeasePlan, Mobility Monitor araştırmasının ikinci bölümü olan "Araç Verileri ve Gizlilik" araştırmasını yayınladı. Yapılan araştırma, Türkiye'deki araç kullanıcıların yüzde 50'den fazlasının veri paylaşımı konusunda endişeli olduğunu ortaya koyarken, Türklerin trafik sıkışıklığı ve yakıt maliyetleri gibi konularda koşulsuz bir şekilde veri paylaşımında sakınca görmediğini gözler önüne serdi.

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan, Ipsos ile birlikte hazırladığı Mobility Monitor araştırmasının 'Araç Verileri ve Gizlilik' bölümünü yayınladı. Araçların sürücü verilerini kaydetmesi ve bu verilerin otomotiv firmaları tarafından kullanılmasına yönelik araştırmaya, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 farklı ülkeden 4 binin üzerinde kişi katılım sağladı. Araştırma, katılımcıların büyük çoğunluğunun kişisel verilerinin kime ait olduğu ve bu verilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmasıyla ilgili endişe duyduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 53'ü araçlarından alınan verilere kimlerin sahip olduğu konusunda endişe duyuyor. Kullanıcıların yüzde 52'si sattığı araçlarda kişisel verilerinin kalmasından dolayı endişeliyken, yüzde 49'u ise bu verilerin üçüncü şahıslarla paylaşılacağından endişe ediyor. Öte yandan, katılımcıların yüzde 70'i trafik sıkışıklığının ve seyahat süresinin azalması ile yakıt ve bakım maliyetlerini azaltması halinde verilerinin paylaşılmasında sakınca görmüyor. Araç emisyonlarının azaltılması halinde verilerimi paylaşırım diyenlerin oranı yüzde 68 iken, araç performansını artırması halinde veri paylaşımında endişe duymayanların oranı ise yüzde 66'yı buluyor.

En çok 'koşulsuz evet' diyen ülke Türkiye

Araştırma, Türkiye'deki katılımcıların trafik sıkışıklığı ve seyahat süresinin azaltılması konusundaki ilgisini de ortaya koydu. 16 katılımcı ülke içerisinde trafik sıkışıklığı, maliyetlerinin azaltılması, araç performansının artırılması ve emisyon azaltımı için koşulsuz şekilde en çok "evet, paylaşmaya istekliyim" diyen ülke Türkiye oldu. Trafik sıkışıklığı ve seyahat süresini azaltmak için Türkiye'deki katılımcıların yüzde 38'i verilerini paylaşmaya koşulsuz istekliyken, yakıt ve bakım maliyetlerini azaltmak ile araç performansını artırmak için istekli olan Türklerin oranı yüzde 37'yi buldu. Ayrıca, Türklerin yüzde 36'sının emisyonları azaltmak için bilgilerini paylaşmaya istekli olduğu da ortaya çıktı.

Türklerin yüzde 57'si endişeli

Türkiye'deki katılımcıların kişisel verilerin paylaşımı konusundaki endişeleri, araştırma sonuçlarının ortalamasına yakın seyretti. Bu kapsamda, araç verilerinin kime ait olduğu konusunda Türk katılımcıların yüzde 57'si endişeli olduğunu belirtirken, yüzde 22'si endişe duymadığını belirtti. Aracın iade edildiği veya satıldığı durumlarda içerisindeki kişisel veriler hakkında endişe duyan Türk katılımcıların oranı yüzde 52 iken, katılımcıların yüzde 31'i bu durumdan dolayı endişeli olmadığını bildirdi. Ayrıca, verilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmasında endişe duyan Türk katılımcıların oranı yüzde 51 iken, endişe duymayanların oranı yüzde 22 olarak kaydedildi.

Türkay Oktay: "Sebebini bildiğimiz durumlarda veri paylaşımına olumlu bakıyoruz "

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, araştırmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, "16 ülkede gerçekleştirilen Mobility Monitor araştırmamız gösteriyor ki Türkler olarak sebeplerini bildiğimiz durumlarda anonim ya da koşulsuz olarak araç verilerimizin paylaşımı konusunda olumlu bir tutumumuz var. Unutmamalıyız ki daha güvenli sürüş, daha sürdürülebilir bir dünya, daha düşük bakım ve yakıt maliyetleri ve hatta trafik sorununun önüne geçilmesi gibi birçok alanda da kullanılabilecek araç verilerinin; kullanıcıların rızası ve farkındalığı ile toplanıyor olması büyük önem taşıyor. Kullanıcıların veri paylaşım kararlarını diledikleri zaman kolaylıkla değiştirebilmesi de kişisel verilerin korunmasının tüm dünya gündeminde çok önemli yer tuttuğu günümüzde oldukça elzem." yorumunda bulundu.

En endişeli ülke İspanya, en istekli Portekiz ve Polonya

LeasePlan araştırmasına göre, araç verilerinin paylaşımı konusunda en çok endişe duyan ülke İspanya oldu. Bu doğrultuda, İspanya'daki katılımcıların yüzde 76'sı verilerin kime ait olduğu konusunda endişeli olduğunu belirtirken, yüzde 70'i aracın satıldığı veya iade edildiği durumlarda kalabilecek kişisel verilerden endişe duyuyor. Ayrıca İspanya, araç verilerinin üçüncü şahıslarla paylaşılmasında yüzde 69 oranında endişe duyduğunu belirterek zirvede yer alıyor. Sürüş verilerini paylaşmaya en istekli olan ülkeler ise Portekiz ve Polonya olarak dikkatleri çekiyor. Anonim olarak paylaşmaya istekli olanlar da göz önüne alındığında, Portekiz ve Polonya; trafik sıkışıklığı, maliyetlerinin azaltılması, araç performansının artırılması ve emisyon azaltımı için verilerinin paylaşılmasını en çok isteyen ülkelerin başında geliyor.

LeasePlan'in Mobility Monitor araştırması; Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere ve ABD'yi kapsıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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