İsveç devlet televizyonu SVT'ye konuşan Suriyeli sığınmacı Mahmut Muhammed, " Türkiye Suriye'yi daha güvenli hale getiriyor. Bizim de geri dönme vaktimiz geldi." dedi. SVT, Türkiye'de yaşayan on binlerce Suriyelinin ülkesine geri dönmeye başladığıyla ilgili haber yaptı. Türk güvenlik güçlerinin Suriye'nin 30 kilometrelik bölümünde güvenlik koridoru oluşturduğu belirtilen haberde, Kilis'teki sığınmacıların ülkelerine geri dönmeye başladığı aktarıldı. Haberde röportajına yer verilen Suriyeli sığınmacı Mahmut Muhammed, Türkiye'de uzun yıllar çok güvenli şekilde yaşadıklarını anlatarak, "Türkiye Suriye'yi daha güvenli hale getirdi. Bizim geri dönme vaktimiz geldi. Memleketim Deyrizor kentinde DEAŞ yenildi. Şu an geri dönüp ailemi, sokağımı, evimi ve arkadaşlarımı tekrar göreceğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı. Habere göre Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi için Türkiye sınırından Suriye'nin Arfin kentine kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinin güvenli bölge oluşturmaya çalıştığını söyledi.