Türkiye - Suriye sınırındaki mayınlı alanda yangın çıktı

Türkiye - Suriye sınırındaki mayınlı alanda yangın çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Türkiye ile Suriye sınırını ayıran mayınlı alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Türkiye - Suriye sınırındaki mayınlı alanda yangın çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Türkiye ile Suriye sınırını ayıran mayınlı alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın öğlen saatlerinde çıktı. Türkiye ile Suriye sınırını ayıran mayınlı alandaki kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm alanı kapladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiye ekipleri ve 2. Hudut Taburu'na bağlı TOMA araçlarının yaklaşık üç saatlik müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol atına alındı.

Mayınlardan dolayı alanın içerisine giremeyen itfaiye ekipleri askeriyenin belirlediği noktalardan yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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