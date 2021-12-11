Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfi
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini bildirdi.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ), Türkiye- Suriye sınırında ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini bildirdi.
TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni keşfe ilişkin şunlar kaydedildi:
"Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik."