Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfi - Haberler
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Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfi

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye-Suriye sınırında ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ( Tpao ), Türkiye- Suriye sınırında ağır petrol keşfi gerçekleştirildiğini bildirdi.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yeni keşfe ilişkin şunlar kaydedildi:

"Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik."

Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfi

Türkiye-Suriye sınırında petrol keşfi

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