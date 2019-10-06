Türkiye Suriye sınırında askeri hareketlilik

06.10.2019 18:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik hava destekli operasyon sinyali vermesinin ardından Türkiye Suriye sınırında hareketlilik yaşanıyor.



Olası operasyonun adının 'Barış Pınarı' olacağı yorumları yapılırken harekatın net olarak ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor. Euronews.com'da Görüntüle