Türkiye Suriye Milli Ordusu savaşçılarına aylık 11 milyon TL maaş veriyor iddiası

29.11.2019 18:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:41

NYR Daily'e yazan Elizabeth Tsurkov "Kim bu Türkiye'ye yardım eden savaşçılar?" sorusuna ilişkin hazırladığı araştırma yazısında, Ankara'nın Suriye Milli Ordusu (SMO) üyeleri ile birlikte burada yaklaşık 35 bin kişiye maaş ödediğini ve ücretin en düşük olduğu zamanda dahi ayda en az 11 milyon TL ödeme yapıldığını ileri sürdü.



2014'ten bu yana SMO'da yer alan savaşçılarla iletişim içerisinde olduğunu belirten Tsurkov, bir çoğunun kendini "Türkiye çıkarları adına savaşa itilmiş" hissettiğini yazdı. Çoğunluğu Sünni Araplardan oluşan bu gruba bazılarının yağma ve hırsızlık için katıldığını belirten Tsurkov, böyle motivasyonları olmayanların ise her geçen gün artan şekilde 'Türkiye'nin çıkarlarının kendi düşleri ve umutları ile örtüşmediğini' fark ettiklerini aktardı. Euronews.com'da Görüntüle