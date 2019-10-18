Türkiye Suriye'deki operasyonları durduruyor

18.10.2019 00:33

ABD Başkan Yardımcısı Pence Erdoğan ile görüşmesi sonrasında Suriye'de ateşkes kararı aldıklarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise bunun ateşkes olmadığını harekata ara verme olduğunu söyledi.ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile ABD'nin Suriye'de ateşkes konusunda uzlaşma sağlandığını duyurdu. Yaklaşık dört buçuk saat süren ikili ve heyetlerarası görüşmenin ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bunun bir ateşkes olmadığını, YPG'nin çekilmesi için "Barış Pınarı Harekatı"na ara verileceğini belirtti. Görüşme sonrasında ilk açıklamayı yapan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, görüşmede, "ABD ve Türkiye, Suriye'de ateşkese karar vermiştir" dedi. Türk tarafının harekata ara vereceğini belirten Pence, 120 saat içinde YPG'nin de sınırın 20 mil güneyine çekileceğini kaydetti. "YPG bize bölgeden çıkma güvencesi verdi" diyen Pence, ateşkesin kalıcı olması halinde de ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamayacağını vurguladı.



"Kobani halkına karşı bir harekat" yapılmaması konusunda uzlaşma sağlandığını belirten Pence, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisi için de çaba gösterileceğinin altını çizdi. Güvenli bölgenin öneminin farkında olduklarına işaret eden Pence, yapılan anlaşma ile şiddetin sona ereceğini ifade etti. IŞİD konusunda da görüş birliği



Bunun yanı sıra Pence, IŞİD'in yok edilmesi konusunda da görüş birliği sağlandığını kaydetti. Pence sözlerini "Suriye'nin sınırında güvenlik sağlanacaktır. Ateşkes anlaşmasının yanı sıra Türkiye ve ABD, Kuzey Suriye'de IŞİD'in faaliyetlerini durdurmaya karar vermiştir. Bunun içinde tutuklama tesisleri dair anlaşmalar vardır. ABD ve Türkyiye kırılgan insan hakları, özellikle etnik din topluluklarını korumak için ortak karar almıştır" şeklinde sürdürdü.

ABD Başkan Yardımcısı, böyle bir ateşkes için adım atmış olması ve barışçıl bir çözüme fırsat tanımış olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da "Bölgede yapılacak daha birçok çalışma" olduğunu belirterek, "Ama bu akşam elde edilen bir başarı var, istikrarsızlığı engelledik" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu: Ateşkes değil



ABD Başkanı Pence'in "ateşkes kararı" alındığı yönündeki açıklamasına rağmen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu varılan uzlaşmaya ilişkin olarak "Bu bir ateşkes değildir" dedi. "PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonu'na ara vereceğiz. Terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır" şeklinde konuştu. ABD'nin güvenli bölgenin işlevselliğini kabul ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, tesis edilecek güvenli bölgede kontrolün Türk Silahlı Kuvvetlerinde olacağını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, varılan uzlaşmaya göre YPG'nin çekilmesinin yanı sıra ağır silahlarının toplanacağını, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edileceğini kaydetti.



Kobani konusunda ise Türk tarafının bir taahhüdü olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Pence'in söylediği gibi biz oraya girmeyeceğiz gibi bir şey demedik" dedi.



Çavuşoğlu: Trump'ın mektubuna cevap sahada verildi



13 maddelik anlaşma



Türk ve ABD heyetlerinin görüşmesi sonrasında ortak basın toplantısı düzenlenmedi, ancak 13 maddelik ortak bir açıklama yapıldı. Ortak açıklamada, "Ateşkes" sözünün yer almaması dikkati çekti. "ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar" ifadesinin yer aldığı açıklamada, "Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı'na, güvenli bölgeden YPG'nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı Harekatı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır"denildi. Askeri harekatın durdurulmasının ardından ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılacağı belirtildi. Bunun yanı sıra güvenli bölge oluşturulması konusunda da mutabık kalındığı kaydedildi. Trump'tan Erdoğan'a teşekkür



Başkan Yardımcısı Pence'in açıklaması öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "Türkiye'den harika haber" şeklinde paylaşımda bulundu ve Erdoğan'a teşekkür etti. Trump, "Türkiye'den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak" diye yazdı.



ABD heyetinin Ankara temasları öncesinde ABD'den gelen ateşkes çağrılarını Türkiye reddetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asla ateşkes ilan edemeyiz" sözleri ile Suriye'nin kuzeyinde güvenlik bölge oluşturmak istediklerini tekrarlamıştı.



DW/JD,HS

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