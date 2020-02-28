Türkiye, Suriye'de rejime ait unsurları gece boyunca vurdu
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Türkiye, Suriye'de rejime ait unsurları gece boyunca vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonrasında Esed rejimine ait unsurlar gece boyunca vuruldu.

28.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 28.02.2020 10:52
Türkiye, Suriye'de rejime ait unsurları gece boyunca vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'de rejim unsurlarının saldırısı sonrasında Esed rejimine ait unsurlar gece boyunca vuruldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.

Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.

Kaynak: AA

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