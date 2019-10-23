"Türkiye, Suriye'de 257 bin 94 öğrenciye eğitim veriyor"

23.10.2019 18:40

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Suriye Koordinatörü İbrahim Halil Er, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde Türkiye'nin yönettiği okul sayısı 796. Burada toplam 257 bin 94 öğrenci var. Burada idareci, öğretmen ve hizmetli sayısı 20 bini aşmaktadır." dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Innivotive Syria Refugees Active Recruitment (ISRAR) ve Uluslararası Mülteci Araştırmaları Merkezi (UMAM) iş birliğiyle Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde düzenlenen "Tarımsal Mesleki Eğitim ve İstihdama Erişim Sertifika" töreni düzenlendi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, törenin açılışında yaptığı konuşmada, misafirlere en iyi eğitimi sunmanın Türkiye Cumhuriyeti devletinin öncelikli görevlerinden olduğunu söyledi.

Türk milletinin misafirleri ağırlamaktan manevi zevk duyduğunu aktaran Özkan, "Eğitimde kamunun dışında gönüllü sivil toplum kuruluşlarının olması çok önemli. Sivil toplum kuruluşlarının bu işe müdahil olması sizin taleplerinizi bu tür projelere çok daha iyi şekilde taşıyabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bu konularda hassasiyet içerisinde. Gönüllülerle protokol yaparak bu hizmeti çok daha iyi sunmanın kararlılığındadır. Eğitim kıymetlidir. Meslek öğrenmek ve toplumla kaynaşma açısından pencere açmaktadır. " diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Suriye Koordinatörü İbrahim Halil Er ise Türkiye'nin, Suriyelilerin eğitimi için iki ayrı program oluşturduğunu anımsattı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile güvenli hale gelen bölgelerdeki Suriyeliler ile Türkiye'deki Suriyeliler olmak üzere iki ayrı program yürütüldüğünü kaydeden Er, şu bilgileri aktardı:

"MEB kayıtlarına göre Türkiye'deki Suriyeliler içerisinde örgün eğitime dahil olan 684 bin 728 kişiden oluşmakta ve bu sayı giderek artmakta. Devletimiz örgün eğitim dışında kalanları da örgün eğitime dahil etmek için programlar geliştirmekte. Gönüllü 12 bin 96 eğitimci, 684 bin Suriyeliye eğitim vermekte. Bunların dışında ülkemizde kalıp da üniversiteye giden Suriyeliler de bulunmakta. Bunun için yabancı öğrenci sınavına girerek başarılı olan öğrenciler ülkemizin çeşitli üniversitelerinde eğitim görmekte. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde Türkiye'nin yönettiği okul sayısı 796. Burada toplam 257 bin 94 öğrenci var. Burada idareci, öğretmen ve hizmetli sayısı 20 bini aşmaktadır."

UMAM Başkanı Mustafa Ekinci, Türkiye'de tarımsal işçilik konusunda Suriyelilere eğitim vererek istihdama katkı sağlayacaklarını anlatarak, "Birçok farklı alanda çalışıyoruz ama bizim temel önceliğimiz eğitim. MEB ile yurt içi ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerinde birçok proje yürütmekteyiz. Kitapların yazılması ve temini, kitapların basılması ile dağıtımıyla ilgili Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisindeyiz. Şu an Zeytin Dalı bölgesinde 250 okula, 250 kütüphane oluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından eğitimini tamamlayan Suriyelilere "Tarımsal Mesleki Eğitim ve İstihdama Erişim Sertifika"sı verildi.

Kaynak: AA