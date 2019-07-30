Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta yapılacak

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışı, 3-4 Ağustos tarihlerinde Uşak'ta yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, yarış takviminde yer alan şampiyona bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

Şampiyona, 3 Ağustos Cumartesi günü teknik kontrollerin ardından serbest ve sıralama antrenmanlarıyla start alacak. Üçüncü ayak 4 Ağustos Pazar günü koşulacak.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışı, Süpermoto A, Süpermoto B, S3, 85 cc, 65 cc kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Bu arada, Yamaha R25 Kupası da aynı tarihte, aynı pistte yapılacak.

Kaynak: AA