Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başladı
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Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başladı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Spor

Motor sporlarında Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası birinci ayak yarışları Uşak'ta başladı.

Motor sporlarında Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası birinci ayak yarışları Uşak'ta başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Uşak Belediyesinin ev sahipliğinde, Uşak Belediyesi Süpermoto Pisti'nde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde serbest antrenmanların ardından sıralama yarışları yapıldı.

Organizasyona katılanlar, zorlu pistte hünerlerini sergilerken, sporcuların keskin virajlardan dönüşleri seyircileri heyecanlandırdı.

Toplam 50 sporcunun katıldığı şampiyona, yarın Süpermoto Open, Süpermoto S3, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarındaki yarışlarla tamamlanacak.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başladı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başladı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başladı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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