Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışları Uşak'ta başladı - Haberler Spor
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Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışları Uşak'ta başladı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Spor
Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışları Uşak'ta başladı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası üçüncü ayak yarışları Uşak'ta başladı.

UŞAK (AA) - Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası üçüncü ayak yarışları Uşak'ta başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ( Tmf ) ile Uşak Belediyesinin ev sahipliğinde bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde start alan ve iki gün sürecek organizasyonun ilk gününde serbest antrenmanların ardından sıralama yarışları yapıldı.

Şampiyonaya katılan sporcular, zorlu pistte hünerlerini sergilerken, keskin virajlardaki dönüşler seyircileri heyecanlandırdı.

Toplam 34 sporcunun katıldığı şampiyona, yarın Süpermoto Open, Süpermoto S3, Senior, Gençler 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarındaki yarışlarla tamamlanacak.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışları Uşak'ta başladı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışları Uşak'ta başladı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışları Uşak'ta başladı

Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışları Uşak'ta başladı

AA / Mehmet Çalık - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Süpermoto Şampiyonası üçüncü ayak yarışları Uşak'ta başladı - Haberler Spor
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