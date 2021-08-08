Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı
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Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Spor

- Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası ikinci ayağı, antrenman sürüşlerinin ardından yapılan yarışlarla bugün tamamlandı.

- Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı

UŞAK - Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası ikinci ayağı, antrenman sürüşlerinin ardından yapılan yarışlarla bugün tamamlandı. Yarışlarda dereceye giren sürücülere kupa taktim edildi.

Türkiye Motosiklet Federasyon'u tarafından düzenlenen Uşak Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Süpermoto Şampiyonası ve Ohvale MiniGP Kupası ikinci ayağı, Uşak Süper Moto Pisti'nde düzenlendi.

Turnuvaya ülkenin dört bir yanından yarışçılar katıldı. 2 gün süren turnuvanın ilk gününde yarışmacılar serbest antrenmanlardan sonra sıralama yarışlarına katıldı. Turnuvanın ikinci gününde ise yarışçıların antrenman sürüşlerinin ardından yarışlar düzenlendi. 50 sporcunun katıldığı turnuvada Süpermoto Open yarışlarında Mecit Taha Işık, Süpermoto S3 yarışlarında Erhan Adım, Senior yarışlarında Yasin Işık, Gençler 85cc yarışlarında Baran Bulut Kocaman, 65cc yarışlarında Ahmet Berkay Sarıkaya ve 50cc yarışlarında Poyraz Bor birinci geldi. Yarışlarda dereceye giren yarışçılara kupaları takdim edildi.

Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın ikinci ayağı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

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