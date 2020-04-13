Türkiye Süper Lig'de Tarihe Geçen Seriler Türkiye Süper Lig’de şampiyon olmuş Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri tarih boyunca önemli galibiyet ve yenilmezlik serilerine imza attı. Dugout olarak sizler için geçmişe yolculuk yaptık ve tarihin yaldızlı sayfalarında kendilerine yer edinmiş ekiplerin yakaladığı tarihi serileri sizler icin derledik.

Türkiye Süper Lig'de şampiyon olmuş Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri tarih boyunca önemli galibiyet ve yenilmezlik serilerine imza attı. Dugout olarak sizler için geçmişe yolculuk yaptık ve tarihin yaldızlı sayfalarında kendilerine yer edinmiş ekiplerin yakaladığı tarihi serileri sizler icin derledik. Kaynak: Dugout