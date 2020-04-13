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Beşiktaş, Türkiye, Spor

Türkiye Süper Lig'de Tarihe Geçen Seriler

Türkiye Süper Lig’de şampiyon olmuş Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri tarih boyunca önemli galibiyet ve yenilmezlik serilerine imza attı. Dugout olarak sizler için geçmişe yolculuk yaptık ve tarihin yaldızlı sayfalarında kendilerine yer edinmiş ekiplerin yakaladığı tarihi serileri sizler icin derledik.

13.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:32

Türkiye Süper Lig'de şampiyon olmuş Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri tarih boyunca önemli galibiyet ve yenilmezlik serilerine imza attı. Dugout olarak sizler için geçmişe yolculuk yaptık ve tarihin yaldızlı sayfalarında kendilerine yer edinmiş ekiplerin yakaladığı tarihi serileri sizler icin derledik.

Türkiye Süper Lig'de Tarihe Geçen Seriler
Kaynak: Dugout

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