Türkiye Süper Lig'de 2019-2020 sezonu açılıyor: Şampiyonluk sayısı yıllar içinde nasıl değişti?

14.08.2019 22:40

Türkiye Süper Lig'de 2019-2020 sezonu heyecanı 16 Ağustos Cuma günü oynanacak Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçıyla başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ligin ilk başladığı yıl olarak 1959'u kabul ediyor. Geride kalan 61 sezonda bugüne kadar Galatasaray 22, Fenerbahçe 19, Beşiktaş 13, Trabzonspor 6, Bursaspor da 1 kez şampiyon oldu. TFF Tahkim Kurulu'nun 9 Mayıs 2002'de verdiği kararla Beşiktaş'ın 1959'dan önceki 2 şampiyonluğunun da ilave edilmesiyle, siyah-beyazlıların toplam şampiyonluğu 15'e ulaştı.

Euronews'in hazırladığı görselleştirme takımların şampiyonluk sayısının yıllar içinde nasıl değiştiğini gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle