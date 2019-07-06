Türkiye Süper Enduro Şampiyonasının Kastamonu ayağı iptal edildi

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından 13-14 Temmuz tarihlerinde Azdavay Suğla Yaylası Motor ve Doğa Sporları Merkezinde yapılması planlanan Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayak yarışları iptal edildi.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suğla Yaylası'nda 500 dekar alanın Azdavay Belediyesine tahsis edildiğini, bu alanda gölet, en az 100 kişinin konaklayabilecekleri bungalov evler, doğa turizm aktivite sahaları, kırsal turizm ve motor sporları altyapıları gibi çalışmaları kapsayan 20 milyon liralık turizm projesi hazırlandıklarını anlattı.

Projenin bölge için çok önemli olduğuna işaret eden Civelek, bu yatırım hem ilçe hem de bölge açısından önem taşıdığını vurguladı.

Bölgenin turizm potansiyelini gün yüzüne çıkarıp daha da ileriye taşıyacak bir proje yaptıklarını dile getiren Civelek, "Belediyenin tüm imkanlarını bu proje için seferber ettik. Bu yüzden TMF ile görüşerek temmuz ayında yaylada yapılması planlanan motosiklet yarışını iptal ettik. İnşallah önümüzdeki yıl daha kapsamlı bir yarış etkinliği düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA