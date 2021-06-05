Türkiye Süper Enduro Şampiyonası yarışları başladı
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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası yarışları başladı

Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ilk ayak yarışları, Kocaeli'de başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ilk ayak yarışları, Kocaeli'de başladı.

Kartepe Motocross ve ATV Parkuru'nda gerçekleştirilen şampiyona, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kartepe Motosiklet Kulübünce organize ediliyor.

Şampiyonaya, süper enduro GP, prestij, usta, hobi, genç, veteran ve kadın sınıflarında 67 sporcu katılıyor.

İlk ayağı sıralama antrenmanlarıyla başlayan şampiyonanın yarınki final yarışlarında ise sporcular, ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele edecek.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası yarışları başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası yarışları başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası yarışları başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası yarışları başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası yarışları başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası yarışları başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası yarışları başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası yarışları başladı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası yarışları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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