Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı İzmir'de yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı İzmir'de yapılacak

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı İzmir'de yapılacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı, İzmir'in Bergama ilçesinde organize edilecek.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı, İzmir'in Bergama ilçesinde organize edilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dört ayaktan oluşan şampiyonanın ikinci ayak yarışları, 26-27 Haziran tarihlerinde Bergama Süper Enduro Parkuru'nda gerçekleştirilecek.

Sporcular, Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG) ve Enduro Veteran (EV) sınıflarında mücadele edecek.

Yarışın idari ve teknik kontrolleri 26 Haziran Cumartesi günü Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

Organizasyon, 26 Haziran Cumartesi günü antrenman ve sıralama yarışının ardından ilk etap mücadeleleriyle başlayacak. Sporcular, 27 Haziran Pazar günü ise 2. ve 3. etap yarışlarına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Milli Takım'da kavga skandalı! Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu birbirine girdi
Milli Takım'da kavga skandalı! Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu birbirine girdi
Şenol Güneş, A Milli Takım'da 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi
Şenol Güneş, A Milli Takım'da 8 futbolcuya EURO 2020'de süre vermedi
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e çarpıcı sözler: O kağıda sadece istifanı yazabilirsin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Deniz Poyraz Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Selçuk Tekay İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayağı İzmir'de yapılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 10:41:53. #1.14#

title