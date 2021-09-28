Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final yarışları Kocaeli'de yapılacak - Haberler Spor
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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final yarışları Kocaeli'de yapılacak

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final yarışları Kocaeli'de yapılacak

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final yarışları 2-3 Ekim tarihlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilecek.

KOCAELİ (AA) - Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final yarışları 2-3 Ekim tarihlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dört ayaktan oluşan şampiyonanın son ayağı 2-3 Ekim'de Süper Enduro Parkuru'nda koşulacak.

Türkiye Şampiyonası'na puan veren organizasyon sonunda Türkiye'nin en iyi endurocuları belli olacak.

Sporcular, Super EnduroGP, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG) ve Enduro Veteran (EV) sınıflarında mücadele edecek.

Özenle hazırlanan Süper Enduro Parkuru'nda hem sporcular hem de izleyenler toplu startların yer alacağı yarışlarda keyifli anlar yaşayacak.

Sezonun son mücadelesinde 2 Ekim Cumartesi günü antrenman ve sıralama yarışının ardından ilk etap mücadeleleri yaşanacak. 3 Ekim Pazar günü ise sporcular, 2. ve 3. etap yarışlarında ter dökecek.

Kartepe yarışı sonunda 2021 sezonunun şampiyonları da belli olacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın final yarışları Kocaeli'de yapılacak - Haberler Spor
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