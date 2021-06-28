Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'na Bergama ev sahipliği yaptı
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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'na Bergama ev sahipliği yaptı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'na Bergama ev sahipliği yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TÜRKİYE Süper Enduro Şampiyonası 2'nci Ayak Yarışları, 2 gün boyunca Bergama'da yapıldı.

TÜRKİYE Süper Enduro Şampiyonası 2'nci Ayak Yarışları, 2 gün boyunca Bergama'da yapıldı. Bergama Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ege Motosiklet Kulübü'nün Bergama Süper Enduro Pisti'nde organize ettiği şampiyonada Türkiye'nin farklı illerinden gelen 55 sporcu kıyasıya mücadele etti. Türkiye Şampiyonası'na puan veren yarışlar, super enduro (GP), enduro prestij (EP), enduro usta (EU), enduro hobi (EH), enduro genç (EG) ve enduro veteran (EV) kategorilerinde yapıldı.

Serbest antrenman ve sıralama turlarıyla dün başlayan şampiyonada son gün etap yarışlarına gerçekleştirildi. Yapay parkurda yarışı ön sırada tamamlamak için sporcular bütün hünerlerini gösterdi. Yarışma sonucunda süper enduro sınıfında Rafet Karakuş birinciliği elde etti. Karakuş'u Anıl Özşeker ve Deniz Memnun takip etti. Şampiyonanın finalinde dereceye giren ve kazanan sporculara ödülleri Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçe protokolü ve Türkiye Motorsiklet Federasyonu yöneticileri tarafından verildi.


Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'na Bergama ev sahipliği yaptı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'na Bergama ev sahipliği yaptı
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'na Bergama ev sahipliği yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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