Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. ayak yarışı Bursa'nın İznik ilçesinde yapılacak
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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. ayak yarışı Bursa'nın İznik ilçesinde yapılacak

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. ayak yarışı Bursa'nın İznik ilçesinde yapılacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı, Bursa'nın İznik ilçesinde 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı, Bursa'nın İznik ilçesinde 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021 yarış takviminde yer alan organizasyonunun üçüncü ayağı İznik Elbeyli Er Meydanı'nda düzenlenecek.

Yarışlar, enduro prestij (EP), enduro usta (EU), enduro hobi (EH), enduro gençler (EG), enduro veteran (EV) ve enduro kadınlar (EK) sınıflarında yapılacak.

Şampiyonanın üçüncü ayağı 31 Temmuz Cumartesi günü İznik Belediyesi önünden magazin startı ile başlayacak. Aynı gün Elbeyli Er Meydanı'nda serbest antrenman ve sıralama yarışları izleyenlere büyük heyecan yaşatacak.

Elbeyli Er Meydanı'nda 1 Ağustos Pazar günü final yarışında ise sporcular ekstrem parkurda hem engel hem de rakipleriyle mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 3. ayak yarışı Bursa'nın İznik ilçesinde yapılacak - Haberler Spor
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