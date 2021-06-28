Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2. Ayağı Bergama'da tamamlandı
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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2. Ayağı Bergama'da tamamlandı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2. Ayağı Bergama'da tamamlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Bergama Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ege Motosiklet Kulübü'nün Bergama Süper Enduro Pisti'nde organize ettiği şampiyonada Türkiye'nin farklı illerinden gelen 55 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın iki gün süren ikinci ayak yarışları tamamlandı.

Türkiye Şampiyonası'na puan veren yarışlar Super Enduro (GP), Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Genç (EG) ve Enduro Veteran (EV) kategorilerinde yapıldı.

Serbest antrenman ve sıralama turlarıyla dün başlayan şampiyonada bugün etap yarışlarına gerçekleştirildi. Yapay parkurda yarışı ön sırada tamamlamak için sporcular bütün hünerlerini gösterdi.

Yarışma sonucunda Süper Enduro GP sınıfında Rafet Karakuş birinciliği elde etti. Karakuş'u Anıl Özşeker ve Deniz Memnun takip etti.

Şampiyonanın finalinde dereceye giren ve kazanan sporculara Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Belediye Başkan Yardımcıları Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu, İlçe Emniyet Müdürü Özcan Onur, Bergama Belediyesi Meclis Üyesi Abidin Kumova, Belediye Özel Kalem Müdürü Şenol Çakı, Belediye Spor İşleri Müdürü Muhammed Şahin ve Türkiye Motorsiklet Federasyonu yöneticileri tarafından ödülleri verildi.

Kaynak: Bültenler

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