13.10.2019 22:47

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Kartepe Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay ile röportaj

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası

Kocaeli'de düzenlenen organizasyonun 3. ayak yarışları tamamlandı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayak yarışı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tamamlandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca, birinci ve ikinci ayakları Bursa-İznik ile İzmir-Bergama'da gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü ayak yarışına, 80 sporcu katıldı.

Dün Kartepe Enduro ve Motocross Parkuru'nda, üç etapta gerçekleştirilen yarışmada sporcular, kıyasıya mücadele etti.

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Motosiklet Spor Kulübünün desteğiyle düzenlenen yarışma sonucunda "Süper Enduro GP"de Deniz Memnun birinci olurken, Emre Coşar ikinci ve Nurdoğan Kuzu da üçüncü oldu.

Kategorilere göre dereceye giren diğer sporcular ise şunlar:

Enduro Gençler: 1. Levent Armağan Balint, 2. Kaya Alptürk, 3. Özgür Bar

Enduro Veteran: 1. Nazmi Malkoç, 2. Sinan Ordu 3. Hüseyin Neziroğlu

Enduro Hobi: 1. Sezgin Yıldız, 2. Soner Metin, 3. Allahverdi Ökmen

Enduro Usta: 1. Nurdoğan Kuzu, 2. Emre Dirik, 3. Mehmet Okuyan

Enduro Prestij: 1. Deniz Memnun 2. Emre Coşar, 3. Recep Bahadır Çaktı

Kartepe Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya katılım gayet iyi olduğunu ve çok heyecanlı geçtiğini belirtti.

Şampiyonanın Kartepe'de ilk kez düzenlendiğine işaret eden Kolay, şunları kaydetti:

"Şampiyonada ilk 20 denilen genel klasman oluşturuluyor. Yani 5 kategoriden en iyi zaman yapan sporcular, 20 kişinin içerisine giriyor. 20 kişiye, ilk 5'e girenlere start demirinde seçme hakkı veriliyor. Diğerlerine de onların yanlarına ve arkalarına dizilme şansı veriliyor. 20 motor aynı anda ilk 15 ve 5 saniye gösterildikten sonra start demirin düşmesiyle beraber aynı anda start alıyor. Tam bir matematik hesabı, motosikletini iyi tanırsan ona adapte olursan, parkura adapte olursun."

Sponsorların desteğiyle parkuru hazırladıklarını aktaran Kolay, katkı sağlayan Kartepe Belediyesi ve sponsorlara teşekkür etti.

Kaynak: AA