Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 4. ayak yarışı 16-17 Eylül'de Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli Er Meydanı'nda yapılacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) 2017 yarış takviminde yer alan şampiyona, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG), Enduro Veteran (EV), Trial (ET) ve Enduro Kadınlar (EK) sınıflarında gerçekleştirilecek.



Yarışlar 16 Eylül Cumartesi günü serbest antrenman ve sıralama yarışları ile başlayacak. Elbeyli Er Meydanı'nda 17 Eylül Pazar günü final yarışında sporcular ekstrem parkurda hem engel, hem de rakipleriyle mücadele edecek.



Yarışın magazin startı da 16 Eylül Cumartesi günü, İznik 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda saat 13.00'te verilecek.