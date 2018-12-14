Türkiye, Sudan'dan Tarım Arazisi Kiraladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli TBMM Genel Kurulu'nda , bakanlığının bütçesine ilişkin önemli açıklamalarda açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, Sudan'dan kiralanan tarım arazileriyle ilgili "Şimdi belki yok ama 50 yıl sonra kıtlık, yokluk olabilir" dedi.

"AVRUPA'DA 1., DÜNYADA 7.'YİZ"

Pakdemirli, tarımla ilgili verileri paylaşarak, "BM verilerine göre tarımsal hasılada Avrupa'da 1., dünyada 7.'yiz. toprak kaynağı olarak da dünyada 17. sıradayız. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Biz kaynaklarımızı iyi değerlendiriyoruz" dedi.

'DÜNYAYI DOYURAN, DÜNYANIN LİDERİ OLACAKTIR'

"Dünyayı doyuran, dünyanın lideri olacaktır" diyen Bekir Pakdemirli, ilerleyen yıllarda dünya çapında en büyük firmaların tarım sahasında faaliyet yürüten firmalar olacağını dile getirdi.

Dünyanın 20 yıl içerisinde 10 milyara varan bir nüfusa, yüzde 55 kentleşmeden yüzde 70 kentleşmeye ulaşacağını belirten Pakdemirli, "Yüzde 50 daha fazla gıda ihtiyacı olacaktır. Bunun yanında, çölleşme ve iklim değişimi yaşanıyor. Türkiye'de de buna benzer bir tablo var. Türkiye'nin nüfusu belki 100 milyon olmayacak ama 98 milyon olacak bir nüfusumuz söz konusu. Türkiye'nin yüzde 80 kentleşme ve yüzde 50 daha fazla gıda artışına ihtiyacı var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

'SUDAN'DAKİ ARAZİ, ARAZİLERİMİZİN YÜZDE 10'U VE BEDELSİZ'

Pakdemirli, Sudan'da kiralanan tarım arazilerinin uzun vadede ihtiyaçtan kaynaklandığını belirterek, "Eğer biz Türkiye olarak, Türkiye'de tarım yapacaksak ufka da bakacağız. Sudan'da bize tahsis edilen arazi tüm Türkiye'deki sulanabilir dahil arazilerimizin yüzde 10'u ve bedelsizdir. ABD, Fransa, Çin bunu kullanıyor da neden biz kullanmayalım? Şimdi belki yok ama 50 yıl sonra kıtlık, yokluk olabilir" diye konuştu.