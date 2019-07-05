Türkiye, Sudan'daki uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı
Dışişleri Bakanlığı, "Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, "Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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