Türkiye, Sudan'daki uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı

Türkiye, Sudan'daki uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığından, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Türkiye, Sudan'daki uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığından, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyulduğu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri İttifakı arasında yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, bu adımın, Sudan'da istikrarın tesisine ve geçiş sürecinin kapsayıcı bir anlayışla ilerletilmesine katkıda bulunması temenni edildi.

Kaynak: AA
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